POL-KN: (Tuttlingen) - Fußgängerin auf Zebrastreifen verletzt (19.11.2024)

Konstanz (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmittag hat ein unbekannter Täter versucht in ein Restaurant in der Hussenstraße einzubrechen. Der Unbekannte machte sich gewaltsam an der Terrassentür des "Le Sud" zu schaffen, gelangte jedoch nicht in die Innenräume. Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Einbrechers nimmt der Polizeiposten ...

