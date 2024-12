Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrer eines Sattelzuges verunfallt auf der A29 im Bereich der Gemeinde Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 01. Dezember 2024, gegen 01:55 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück ein Verkehrsunfall. Der 46-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr zur Unfallzeit die A29 zwischen den Anschlussstellen Sandkrug und Wardenburg. In Höhe der Anschlussstelle Wardenburg kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen. Anschließend geriet er dann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Mittelschutzplanke. Trotz eines erheblichen Schadens an der Sattelzugmaschine setzte der 46-Jährige die Fahrt fort und wurde kurze Zeit später durch Beamte der Polizeistation Wardenburg und der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A29 gestoppt. Hierbei stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch beim Fahrer des Sattelzuges fest. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck der Beamten, der Mann mit Wohnsitz in Polen hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,92 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

