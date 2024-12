Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Harpstedt: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag den 29.11.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, den 30.11.2024, 14:50 Uhr ist es in Harpstedt in der Verdener Straße zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter zerstörten eine Scheibe und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Mehrere Räume wurden durchsucht. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Wardenburg: Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, dem 30.11.2024, um 22:55 Uhr, fällt in Wardenburg auf der Oldenburger Straße ein Mazda durch eine unsichere Fahrweise auf. Der Pkw kann letztlich an seiner Wohnanschrift in Wardenburg angetroffen werden. Der 38jährige Fahrer aus Wardenburg sitzt noch im Auto und räumt die Fahrt ein. Zudem gibt er an, dass er neben alkoholischen Getränken auch Cannabis konsumiert habe. Ein Atemalkoholtest ergab 1,65 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

