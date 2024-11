Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Während des Einkaufs Fahrzeug aufgebrochen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Freitagabend, dem 08.11.2024, zwischen 19:00 und 19:15 Uhr, brachen Unbekannte in einen geparkten PKW ein. Der PKW befand sich hierbei auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wegelnburgstraße in Ludwigshafen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde ein Rucksack mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Ihre Polizei rät folgendes Verhalten beim Verlassen bzw. Abstellen des Fahrzeuges:

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. - Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit. - Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen. - Hinterlassen Sie keine Wertsachen in ihrem Fahrzeug. Dies lädt die Täter meist zu Diebstählen ein.

