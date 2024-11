Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (07.11.2024) gegen 12:10 Uhr wurde in einem Geschäft, in der Sternstraße, einer 80-jährigen Frau ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Das Opfer wurde durch eine bislang unbekannte Frau in ein Gespräch verwickelt. Als die 80-Jährige an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen wollte stellte sie fest, dass der Reißverschluss der Handtasche geöffnet, und ihr Geldbeutel weg, ist. Die Frau, welche die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, wird folgendermaßen beschrieben: - 30-35 Jahre alt - ca. 1,65m groß - schlank - schwarze Haare - sprach gebrochenes Deutsch

Im Zusammenhang der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 oder per Email piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell