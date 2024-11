Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Entwendetes Fahrrad sichergestellt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht, von Donnerstag 07.11.2024 auf Freitag 08.11.2024 gegen 00:15 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 16-jährigen Jugendlichen in der Prälat-Caire-Straße, der mit einem hochwertigen Pedelec unterwegs war. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Fahrrad in Nordrhein-Westfalen entwendet wurde. Das Zweirad wurde, mit Ziel der Überstellung an den Eigentümer, sichergestellt. Wie der Jugendliche an das gestohlene Pedelec kam, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell