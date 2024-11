Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (07.11.2024, gegen 20 Uhr) wird die Polizei zu einer Auseinandersetzung an der Heny-Roos-Passage gerufen. Nach ersten Ermittlungen kam es zwischen einem 25-Jährigen und einem 29-Jährigen zu einer Auseinandersetzung, bei welcher der 25-Jährige durch den 29-Jährigen und fünf bis sechs noch unbekannten Personen geschlagen wurde. Die Unbekannten flüchteten nach der Tat in Richtung Ludwigstraße. Dort sei es auf dem Parkplatz eines Discounters nach Zeugenangaben auch zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wer daran beteiligt war, ist jedoch noch unklar. Der 25-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Haben Sie die Auseinandersetzung an der Heny-Roos-Passage oder auf dem Parkplatz in der Ludwigstraße beobachtet? Können Sie Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

