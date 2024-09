Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kuriose Diebstahlshandlung

Jena (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb hat aus einem geparkten Pkw BMW nicht nur Kraftstoff entwendet, sondern auch noch mehrere Radmuttern gelöst. Der Fahrzeugeigentümer stellte am Donnerstag gegen 14:00 Uhr insgesamt fünf gelockerte Radmuttern fest und verständigte die Polizei. Die Limousine wurde am Vorabend um 20:00 Uhr in der Straße Unter der Lobdeburg abgestellt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, die Polizei in Jena zu verständigen (Tel. 03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0251626/2024).

