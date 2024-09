Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallverursacher flüchtet

Weimar (ots)

Donnerstagnacht, kurz vor 23:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer die B85, aus Richtung Troistedt kommend, in Richtung Bad Berka. Seinen Angaben zufolge kam ihm ca. einhundert Meter vor dem Kreisverkehr, in einer Linkskurve, ein Pkw auf seiner Fahrbahnhälfte entgegen, so dass er nach rechts ausweichen musste. Dabei stieß er gegen die Leitplanke. An seinem Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. Der andere Unfallbeteiligte verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise zum Unfallhergang bzw. zum Unfallfahrzeug nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

