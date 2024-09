Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen den Zaun gefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Beschädigungen an der Umzäunung der Grundschule hinterlassen hat ein bis dato noch unbekannter Fahrzeugführer. Wie ein Zeuge Mittwochmorgen feststellen musste, wies der Zaun an einem Feld einen Schaden auf. Augenscheinlich hatte ein Fahrzeug beim Rangiervorgang den Zaun getroffen. Der Verursacher indes verließ die Unfallörtlichkeit pflichtwidrig. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743 56 100 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 249871/2024, entgegen.

