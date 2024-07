Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Brand einer Gartenhütte

Konstanz (ots)

Am 08.07.2024 gegen 21:07 Uhr meldeten Anrufer einen Brand einer Gartenhütte in der Grießeggstraße in Konstanz. Die Einsatzkräfte der Hauptamtlichen Wache und die Abteilung Altstadt wurden daraufhin alarmiert. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung über dem Stadtgebiet bestätigen. An der Einsatzstelle brannte eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage. Das erste eingetroffene Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug begann sofort mit der Brandbekämpfung und verhinderte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf die umliegende Gartenanlage. Nach Eintreffen des zweiten Löschfahrzeugs konnte auch hier bei der Brandbekämpfung unterstützt werden. Zwei Trupps unter Atemschutz löschten die Gartenhütte, die beim Eintreffen in Vollbrand stand ab. Zehn Minuten nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Konstanz war das Feuer unter Kontrolle.

Im späteren Einsatzverlauf wurden die gesamte Gartenhütte noch auf Glutnester und Brandstellen mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

- Einsatzstichwort: B2 Gartenhütte - Datum: 30.04.2024 - Uhrzeit: 21:07 Uhr - Einsatzort: Grießeggstraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Altstadt - Fahrzeuge: 6/10-4, 6/46, 6/33-1, 6/14-01, 1/44, 1/10

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell