FW Konstanz: Fahrzeugbrand in Parkhaus

Konstanz (ots)

Am 02.07.2024 wurde die Feuerwehr Konstanz um 05:54 Uhr durch die Leitstelle über einen gemeldeten Fahrzeugbrand in der Reichenaustraße informiert. Die Anrufer meldeten ein brennendes Fahrzeug im zweiten Obergeschoss eines Parkhauses mit starker Rauchentwicklung auf mehreren Parkdecks. Die Einsatzkräfte der Hauptamtlichen Wache, die Abteilung Petershausen, wurden daraufhin alarmiert. Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine starke Rauchentwicklung aus dem Parkhaus bestätigen.

Nach Erkundung durch den Einsatzleiter wurden zwei weitere Löschfahrzeuge, der Abrollbehälter, Atemschutz und die Sondereinheit Führungsunterstützung der Feuerwehr Konstanz nachgefordert. Ein Atemschutztrupp ging zur Brandbekämpfung in das zweite Parkdeck. Die vor Ort anwesende Haustechnik konnte präzise Infos zu den Angriffswegen, der verbauten Löschwasserleitung geben und half der Feuerwehr ausschlaggebend bei den Zugangsmöglichkeiten zum betroffenen Bereich.

Im Parkdeck konnte ein brennendes Fahrzeug angetroffen werden. Über die gebäudeseitig verbaute Löschwassereinspeisung konnte durch das erste Hilfeleistungslöschfahrzeug eine Wasserversorgung in das Parkdeck aufgebaut werden. Weitere Einsatzkräfte bauten eine Wasserversorgung über die PKW Zufahrt zum betroffenen Parkdeck auf. Nach kurzer Zeit wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Zwei Trupps unter Atemschutz löschten den PKW Brand vollständig ab. Nachdem der Bereich durch die Stadtwerke stromlos geschalten war kontrollierte der trupp den Deckenbereich und sicherte herunterhängende Deckenteile und Elektroleitungen.

Das Fahrzeug war bereits durch die Flammen vollständig zerstört. Durch die eingesetzten Trupps wurde die Ausbreitung von brennendem Treibstoff sowie die Brandausbreitung auf das Gebäude verhindert. Im Nachgang konnte ein zweiter betroffener PKW im ersten Obergeschoss des Parkhauses aufgefunden werden. Dieser wurde durch den Eigentümer selbständig vor Eintreffen der Feuerwehr nach dem Brandausbruch aus dem zweiten in das erste Obergeschoss des Parkhauses gefahren. Dieser zweite PKW stand in unmittelbarer Nähe zum Brandherd und wurde durch den Eigentümer eigenständig im ersten Obergeschoss gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte im Nachgang dieses Fahrzeug ebenfalls. Aufgrund dieses Vorfalls möchten wir darauf hinweisen, dass solche Rettungsaktionen immer nur im Rahmen des machbaren durchgeführt werden sollten. Bringen Sie sich oder andere mit nicht in Gefahr. Durch den Brandrauch wurden zwei Personen verletzt und mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde durch die Feuerwehr Konstanz das gesamte Parkhaus im zweiten und ersten Obergeschoss kontrolliert. Parallel wurden die Wohnungen oberhalb des Parkhauses kontrolliert. Zur Belüftung und Entrauchung des Parkhauses wurden mehrere Überdrucklüfter eingesetzt. Aufgrund der betroffenen Fläche wurde die Feuerwehr Singen mit ihrem Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60 angefordert. Die Feuerwehr Singen unterstützte anschließend bei den Lüftungsmaßnahmen der Parkdecks.

Durch die Löschmaßnahmen der Feuerwehr musste die Reichenaustraße durch die Polizei voll gesperrt werden. Nach Abschluss aller Tätigkeiten konnte die Einsatzstelle der Haustechnik und der Polizei übergeben werden.

- Einsatzstichwort: B4 Tiefgarage - Datum: 02.07.2024 - Uhrzeit: 05:54 Uhr - Einsatzort: Reichenaustraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Petershausen, Abteilung Wollmatingen, Abteilung Altstadt, Sondereinheit Führungsunterstützung - Fahrzeuge: 6/10-3, 6/10-4, 6/46, 6/33-1, 6/44-3, 6/19, 6/74, 6/14-1, 6/12, 1/44, 1/10, 1/33, 7/44-2, 7/65-1, Abrollbehälter Atemschutz

