LPI-J: Mit entstempelten Kennzeichen unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Zeugen sowie ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes teilten eine körperliche Auseinandersetzung in einem Einkaufsmarkt in der Rodaer Straße mit. Gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Disput zwischen zwei Männern. Ein 42-jähriger griff einem 58-Jährigen an den Hals und schlug diesen mehrfach ins Gesicht. Der 58-Jährige erlitt durch die Attacke eine Platzwunde am Kopf sowie weitere Blessuren. Beide Personen wurden im Rahmen der ...

mehr