POL-PPRP: Unfall mit Lkw

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag (07.11.2024, gegen 13 Uhr) stürzte ein 17-Jähriger mit seinem 125er-Motorrad auf der Mundenheimer Straße. Warum der Jugendliche zu Fall kam, ist unbekannt. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen nicht vor. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine ...

mehr