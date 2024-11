POL-PPRP: Versuchter Motorraddiebstahl - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 02.11.2024 gegen 15 Uhr bis zum 06.11.2024 um 16 Uhr, wurde in der Rottstraße, sowie in der Friedrich-Heene-Straße, jeweils ein Auto beschädigt. Ein grauer Volvo wurde zerkratzt, ein weißer Hyundai wies eine Delle auf. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich in Summe auf ca. 3.000 Euro. Hinweise auf Täter oder Tathergang sind nicht vorhanden. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe! ...

mehr