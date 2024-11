POL-PPRP: Rollerdieb in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (07.11.2024, gegen 15 Uhr) stieß ein Lkw auf der Zollhofstraße mit einem Auto zusammen. Der 84-jährige Fahrer des Lkw wollte den Fahrstreifen wechseln und übersah das dort fahrende Auto einer 47-Jährigen. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von rund 21.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr