Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Bäckereifiliale

Werne (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag (23.07.2024) in eine Bäckereifiliale an der Lünener Straße ein.

Ein Zulieferer bemerkte in den frühen Morgenstunden, gegen 4.20 Uhr, die aufgehebelte Seitentür. Nach ersten Feststellungen durch eine kurz darauf erscheinende Verkäuferin wurde nichts entwendet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

