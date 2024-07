POL-UN: Schwerte, Selm - Infostand auf dem Wochenmarkt - ehrenamtliche Seniorenhelfer klären auf

Schwerte (ots) - Die Polizei Schwerte sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der am Freitag (19.07.2024) auf dem REWE-Parkplatz an der Letmather Straße in Schwerte einen Unfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Das Ganze soll gegen 11.15 Uhr passiert sein. Ein 88-jähriger Schwerter setzte auf dem dortigen Parkplatz seinen Pkw zurück, als ein anderer Pkw in ihn reinfuhr und sich dann mit dem Wort ...

