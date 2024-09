POL-BOR: Borken-Weseke - Bei Streit mit Schreckschusswaffe geschossen

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Am Röringkamp; Tatzeit: zwischen 14.09.2024, 20.15 Uhr, und 15.09.2024, 17.30 Uhr; Leichte Beute gemacht haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Vreden. Sie verschafften sich Zugang zu einem unverschlossenen Fahrzeug und entwendeten daraus einen Rucksack samt Inhalt. Zu dem Geschehen kam es zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag an der Straße Am Röringkamp. Hinweise erbittet ...

mehr