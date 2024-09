POL-BOR: Raesfeld - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Zum Lukas-Krankenhaus Tatzeit: zwischen 13.09.2024, 20.45 Uhr, und 14.09.2024, 06.00 Uhr; Unbekannte hatten in der Nacht zum Samstag die Eingangstür zu einem Wohnheim an der Straße "Zum Lukas-Krankenhaus" aufgehebelt. Im Inneren hatten sich die Täter an weiteren Türen zu schaffen gemacht. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon ...

mehr