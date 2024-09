Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Bürogebäude

Borken (ots)

Tatort: Borken, Neutor;

Tatzeit: 14.09.2024, 01.05 Uhr;

In der Nacht zum Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude am Neutor. Der Täter hatte die Eingangstür komplett aus dem Rahmen gebrochen, um in das Gebäude zu gelangen und die Räume zu durchsuchen. Genaue Angaben zur Diebesbeute liegen derzeit nicht vor. Eingesetzte Polizeikräfte konnten aufgrund einer Täterbeschreibung eines Zeugen im Nahbereich einen möglichen Tatverdächtigen feststellen. Die Ermittlungen dauern an. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell