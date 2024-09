POL-BOR: Bocholt - Auto überschlägt sich auf dem Stadtring

Reken (ots) - Unfallort: Reken - Maria Veen, Stephanstraße; Unfallzeit: zwischen 12.09.2024, 19.00 Uhr, und 13.09.2024, 06.40 Uhr; In Maria Veen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag einen abgestellten schwarzen VW angefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Unfallort liegt an der Stephanstraße. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. ...

mehr