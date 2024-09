Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr mit 2 verletzten Personen

53909 Zülpich - Schwerfen (ots)

Am 31.08.2024 gegen 14.48 Uhr befuhr eine 64jährige Zülpicherin mit ihrem PKW die L 11, aus Schwerfen kommend in Fahrtrichtung Enzen. Zur gleichen Zeit kam ihr eine 23jährige Zülpicherin in ihrem PKW entgegen. Aus bislang unklarer Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Aufprall schwer verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell