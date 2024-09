Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kleinflugzeug abgestürzt

Nettersheim (ots)

Am Freitag (30. August) nahm eine Zeugin gegen 14.30 Uhr einen dumpfen Knall zwischen den Ortslagen Nettersheim-Engelgau und Nettersheim-Frohngau wahr.

Von der Feuerwehr wurde daraufhin auf einer Wiese ein abgestürztes Kleinflugzeug vorgefunden. Das Kleinflugzeug war mit zwei Personen besetzt. Eine Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Mann kam schwerst verletzt mit ins Krankenhaus verbracht.

Zur Unfallzeit herrschte starker Nebel. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte das Flugzeug mit einem Windrad und stürzte in der Folge ab. Die Ermittlungen der Unfallursache werden durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) übernommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Fluggerät und möglicherweise auch an der Flurfläche sowie an dem Windrad, kann noch nicht beziffert werden.

