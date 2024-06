Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 53-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Mittwoch (19.06.2024) einen 53- Jährigen an der Ludwigstraße ausgeraubt. Der 53-Jährige verließ gegen 03.40 Uhr, zeitgleich mit dem Täter, eine Bar an der Ludwigstraße, als dieser ihn ansprach und von ihm Bargeld forderte. Als der 53-Jährige dies verneinte, stieß der Mann den 53-Jährigen gegen eine Türe und entriss ihm seine Tasche. Der 53-Jährige hielt die Tasche fest und wurde mehrere Meter über den Boden geschleift. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Gutenbergstraße. Auf seiner Flucht nahm der Täter 460 Euro Bargeld und ein Mobiltelefon aus der Tasche und warf sie weg. Der Mann ist zirka 20 bis 30 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und ist zirka 175 Zentimeter groß. Er trug einen Schnauzbart und hatte schwarze kurze Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einem hellen Oberteil und Sneakers. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

