Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autos nach Fahren ohne Fahrerlaubnis sichergestellt

Ludwigshafen (ots)

Am 07.11.2024 brachten Polizeikräfte gleich zwei Autos in amtliche Verwahrung. Gegen 18:15 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der 40-Jährige war jedoch bereits in der Vergangenheit ohne Führerschein unterwegs, weshalb die Beamten sein Auto sicherstellten. Gegen 21 Uhr fuhr eine 37-jährige Frau persönlich zur Polizeidienststelle. Die Fahrerlaubnis wurde ihr bereits 2020 entzogen. Da auch sie bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung trat, folgte die Sicherstellung ihres PKW.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell