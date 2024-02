Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Handydiebstahl am Kölner Hauptbahnhof - Bundespolizei mit schnellem Fahndungserfolg

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag konnte die Bundespolizei in Köln einen schnellen Fahndungserfolg verbuchen.

Gegen 17:30 Uhr wurde eine Geschädigte bei der Bundespolizei in Köln vorstellig und gab an, dass ihr soeben ihr Mobiltelefon am Kölner Hauptbahnhof, während des Einstiegs in die RB 27, entwendet worden sei. Im Rahmen einer sofortigen Videoauswertung konnte ein Tatverdächtiger festgestellt worden. Ebenso konnte auf dem Video erkannt werden, dass der Verdächtige im Anschluss einen Zug in Fahrtrichtung Mönchengladbach bestieg. Die Kölner Bundespolizisten informierten umgehend ihre Kollegen in Mönchengladbach - mit Erfolg. Beim dortigen Halt konnte ein 24-jähriger Marokkaner angetroffen werden auf den die Personenbeschreibung passte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde sowohl das zuvor entwendete Smartphone, ein weiteres Smartphone sowie ein griffbereites Cuttermesser aufgefunden. Das zweite Smartphone stammte ebenfalls nachweislich aus einem Diebstahl vom selben Tag. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich, am heutigen Tag, wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegenüber einem Haftrichter verantworten. Der zuvor bestohlenen Geschädigten konnte Ihr Smartphone wieder ausgehändigt werden. Die Bundespolizei warnt vor Taschendieben. Vermeiden Sie beim Ein -und Ausstieg Menschenansammlungen. Achten Sie besonders auf Rolltreppen oder in Geschäften auf Ihr Gepäck. Ein Moment der Unachtsamkeit reicht leider meistens.

