Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City - Zeugen beobachteten mutmaßliche Ladendiebe mit präpariertem Kinderwagen - Polizei nahm zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Bonn (ots)

Am 11.09.2023, gegen 19:00 Uhr, waren zwei zunächst unbekannte Männer im Verkaufsbereich eines Bekleidungsgeschäftes auf dem Bottlerplatz in der Bonner City unterwegs. Mitarbeiter beobachteten, wie das Duo Kleidungsstücke in dem Kinderwagen verstaute und schließlich den Kassenbereich ohne Bezahlung der Ware passierte.

Die Zeugen sprachen die Tatverdächtigen daraufhin an und alarmierten die Polizei. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass in einem mit Alufolie präparierten Fach des Kinderwagens Kleidungsstücke im Gesamtwert von mehr als 700 Euro verstaut waren.

Der Kinderwagen wurde daraufhin sichergestellt - die Kleidung wurde an einen Berechtigten des Geschäftes ausgehändigt. Die beiden Männer im Alter von 24 und 29 Jahren wurden vorläufig festgenommen - die zuständige Polizeibehörde an ihrem Wohnort wurde in die aktuellen Ermittlungen mit einbezogen.

Das zuständige KK 15 hat die weitergehende Bearbeitung des Falles übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell