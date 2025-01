Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Ladendieb leistet Widerstand

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 05.01.2025, gegen 13:15 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann durch eine Zeugin dabei beobachtet, wie er in einem Bekleidungsgeschäft in Titisee diverse Kleidungsstücke entwendete.

Nachdem eine Mitarbeiterin des Geschäfts die Verfolgung des Mannes aufnahm, konnte dieser zunächst in unbekannte Richtung flüchten. Wie festgestellt wurde, ließ der Beschuldigte seine mitgeführte Handtasche im Geschäft zurück, in welcher sich das Ausweisdokument befand. Nach kurzer Zeit kehrte der Tatverdächtige zurück in das Geschäft, um seine Handtasche zu suchen. Hierbei konnte der Mann durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt festgenommen werden.

Bei der weiteren Abklärung wurde festgestellt, dass der Mann in seiner Handtasche Betäubungsmittel mit sich führte. Bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann zunehmend verbal aggressiv und aufbrausend. Nachdem er nach Beendigung der Maßnahmen die Dienststelle nicht verlassen wollte, kam es zu Beleidigungen und Widerstandshandlungen, sodass er in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbracht werden musste.

Auf den Mann kommen nun Strafanzeigen unter anderem wegen Ladendiebstahls, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

/and

