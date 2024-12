Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht. - 25.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt.

Eine 33-jährige Frau befuhr mit ihrem BMW gegen 8.30 Uhr die rechte Fahrspur des Friedrichsrings in Richtung Nationaltheater. In Höhe der Goethestraße wollte sie den Fahrstreifen nach links wechseln und stieß dabei gegen einen neben ihr in gleicher Richtung fahrenden 36-jährigen Lastwagenfahrer.

Der BMW war nach der Kollision so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste im Anschluss an die Unfallaufnahme die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden.

