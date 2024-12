Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ BAB A61: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Pressemeldung Nr. 3

Hockenheim/ BAB A61 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5922822 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5922813) ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der A 61 in Fahrtrichtung Speyer ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 31-jähriger Mann mit seinem Mercedes Sprinter auf der rechten Fahrspur der A 61 in Richtung Speyer unterwegs. Aufgrund eines langsam fahrenden Schwertransports hatte sich ein Rückstau gebildet. Am Stauende fuhr der 31-Jährige einem 42-jährigen Audi-Fahrer auf, welcher daraufhin nach rechts geschoben wurde und ins Schleudern geriet. Er prallte in die rechten Leitplanken und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. In der weiteren Folge prallte der Sprinter der 31-Jährigen gegen einen vor dem Audi fahrenden Sattelzug und das Fahrzeug verkeilte sich unter dem Auflieger. Dabei wurde der 31-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Fachklinik nach Ludwigshafen gebracht. Auch die beiden Insassen des Audi wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Da sowohl der Sprinter als auch der Audi nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der Sattelzug konnte seine Fahrt im Anschluss an die Unfallaufnahme fortsetzen. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Speyer bis ca. 4.00 Uhr voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu drei Kilometern Länge.

