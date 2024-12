Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Motorroller kurzgeschlossen und versucht vor Polizei zu flüchten

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:20 Uhr entwendeten zwei Jugendliche einen in der Herzogenriedstraße abgestellten Motorroller und versuchten vor der Polizei zu flüchten. Eine Polizeistreife wollte die beiden 14 Jahre und 15 Jahre alten Jungen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterziehen. Daraufhin beschleunigte der 15-jährige Rollerfahrer plötzlich und flüchtete mit seinem 14-jährigen Sozius über einen Gehweg. Die Beamten eilten umgehend zu deren Streifenwagen, um die Verfolgung aufzunehmen, verloren die Flüchtigen jedoch aus den Augen. Um kurz vor 03 Uhr bemerkte eine weitere Polizeistreife die beiden gesuchten Jugendlichen mit dem Roller am Kurpfalzkreisel. Erneut beschleunigte der 15-jährige Fahrer des Rollers das Zweirad und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. In der Feudenheimer Straße stellten die Polizisten die Beiden schließlich. Hier wurde auch der Grund der Flucht klar. Sie entwendeten den Roller zuvor in der Herzogenriedstraße, führten anstelle eines Führerscheins ein Einhandmesser mit sich und standen unter dem berauschenden Einfluss von Betäubungsmitteln. Um den Roller zu entwenden, beschädigten die Beiden die Verkleidung und schlossen ihn kurz. Nachdem dem 15-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde, durften sie wieder gehen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie müssen nun einer Anzeige wegen des Diebstahls mit Waffe, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kraftfahrzeugs unter berauschenden Mitteln sowie eines illegalen Kraftfahrzeugrennens entgegensehen.

