Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche greifen Gastronomen an - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend um kurz nach 20 Uhr schlugen plötzlich mehrere Jugendliche gegen die Scheibe einer Bar in der Hebelstraße. Dabei beleidigten sie den 47-jährigen Besitzer durch das Zeigen des Stinkefingers. Als der Mann vor die Bar trat und die fünf Jugendlichen auf ihr unangemessenes Verhalten ansprach, kam es zum Streit. In dessen Verlauf schlugen die jungen Männer auf den Gastronomen ein und traten ihn, als er am Boden lag. Erst als eine Zeugin einschritt, ließen die Jugendlichen von dem 47-Jährigen ab. Drei von ihnen liefen in Richtung Schubertstraße davon, die anderen beiden entfernten sich über die Hildastraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Gastronom durch die Attacken leicht verletzt. Die Angreifer werden als 15 bis 17 Jahre alt beschrieben. Sie trugen dunkle Kleidung und schwarze, glänzende Jacken. Drei von ihnen hatten einen Rucksack auf dem Rücken. Sie sprachen Deutsch mit Akzent. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprachen sie dem nordafrikanischen Phänotyp. Der Polizeiposten Eppelheim übernahm die weiteren Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort beim Polizeiposten unter der Telefonnummer 06221-766377 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell