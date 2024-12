POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Korrekturmeldung zur Meldung: Brand in Keller schnell gelöscht

Mannheim (ots) - Dienstagvormittag kam es in der Dürerstraße gegen 11:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem VW und einer Straßenbahn. Der 42-jährige VW-Fahrer wollte von der Konrad-Witz-Straße kommend links in die Dürerstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der Straßenbahn, Linie 6. Bei dem Zusammenstoß drehte sich der VW, so dass er gegen einen geparkten Smart stieß. Der 42-Jährige wurde durch den ...

mehr