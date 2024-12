Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Dienstagvormittag kam es in der Dürerstraße gegen 11:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem VW und einer Straßenbahn. Der 42-jährige VW-Fahrer wollte von der Konrad-Witz-Straße kommend links in die Dürerstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der Straßenbahn, Linie 6. Bei dem Zusammenstoß drehte sich der VW, so dass er gegen einen geparkten Smart stieß. Der 42-Jährige wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste unter Hinzuziehung der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 49-jährige Straßenbahnfahrerin blieb unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte die Weiterfahrt nicht fortsetzen und wurde zum Werksgelände gefahren. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 50.000 Euro. Die Dürerstraße musste während der Unfallaufnahme bis circa 13:20 Uhr gesperrt werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell