Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Audi-Fahrerin übersieht Straßenbahn in der Waldhofstraße

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 09:30 Uhr befuhr die 24-jährige Audi-Fahrerin die Waldhofstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt. Parallel zu ihr fuhr die Straßenbahnlinie 1. Auf Höhe der "Kleine Riedstraße" wollte die 24-Jährige links in Richtung Hohwiesenstraße abbiegen, um so zu einer Bäckerei an der Ecke Waldhofstraße/Hohwiesenstraße fahren zu können. Hierbei übersah sie die anfahrende Straßenbahn, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch den Unfall wurde die Audi-Fahrerin leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige Fahrer der Straßenbahn sowie die 37 Fahrgäste wurden durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Waldhofstraße gesperrt und die Straßenbahnlinien 1 und 3 konnten bis circa 10:25 Uhr nicht mehr weiterfahren. Die Straßenbahn konnte ihre Weiterfahrt nicht fortsetzen und wurde zum Werksgelände gefahren. Der Audi wurde auf einem nahegelegenen Gelände einer Werkstatt abgestellt. Der Sachschaden an der Straßenbahn und an dem Audi wird auf jeweils circa 15.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell