Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Wohnhäuser

Arnsberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Hüsten und Herdringen am Sonntag. In der Zeit zwischen 14:40 Uhr und 17:50 Uhr waren die Einbrecher in Hüsten in der "Wilhelm-Busch-Straße". Zwischen 17 Uhr und 19:40 Uhr wurde in Herdringen am "Herdringer Weg" eingebrochen. In beiden Fällen verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang in die Häuser. Sie durchsuchten Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Ersten Erkenntnissen nach wurde bei einem Einbruch Bargeld und Schmuck entwendet, die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Tatbeute laufen. In Hüsten beobachteten Zeugen im Tatzeitraum einen Mann in der Nähe des Tatortes. Sie beschrieben ihn circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, ungefähr 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Ob der Mann in Zusammenhang zu dem Einbruch steht, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

