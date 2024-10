Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Flucht und Trunkenheit

Sundern Hachen (ots)

Sundern OT Hachen, Landstraße 735, Abzweig Bönkhausen. Samstag 12.10.2024, 00:20 Uhr Zum o.a. Zeitpunkt befuhr ein PKW die L 735 von Wennigloh in Fahrtrichtung Reigern. Auf der abschüssigen Straße kam ein Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Eine zufällig vorbeikommende Fahrzeugführerin meldete den Vorfall telefonisch bei der Polizei. Noch während des Telefonates und vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Fahrzeugführer in das angrenzende Waldstück. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrzeugführer durch den Unfall verletzt wurde, sowie der niedrigen Temperaturen wurden Suchmaßnahmen initiiert. Hier wurde unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Während der Suche nach dem vermeintlich verletzten Fahrzeugführer tauchte dieser plötzlich an der Unfallstelle auf. Er gab zu, das Fahrzeug gefahren zu haben. Der Grund seines Entfernens vom Unfallort stellte sich schnell heraus. Der 31jährige war alkoholisiert, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, der PKW gehörte ihm nicht und war mit falschen Kennzeichen versehen. Den Fahrer erwarten neben der entnommenen Blutprobe diverse Anzeigen.

