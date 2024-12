Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter fährt 14-jährige Fahrradfahrerin an- Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kollidierte ein Autofahrer und eine 14-jährige Fahrradfahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Felix-Wankel-Straße. Die Jugendliche fiel daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen am Unterarm zu. Der Autofahrer soll anschließend sein Fahrzeug abgeparkt und sich bei der 14-Jährigen entschuldigt haben. Nach einem Einkauf im Supermarkt sei dieser allerdings ohne seine Personalien zu nennen, von der Unfallstelle davongefahren.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun den unbekannten Autofahrer sowie Zeugen, welche Hinweise zu dem Autofahrer oder dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06221/ 3418-0 zu melden.

