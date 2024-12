Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Einbruchserie in Fahrzeuge - Zeugen gesucht - Nachmeldung: Täteridentifizierung

Hockenheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet Hockenheim zu einer Einbruchserie in Fahrzeuge, bei dem die zu dem Zeitpunkt unbekannten Täter die Scheiben der geparkten Pkw einschlugen, um dann im Fahrzeuginneren nach Wertsachen zu suchen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5920439).

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden in dem Tatzeitraum über 80 Fahrzeuge beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Mithilfe eines Hinweises aus der Bevölkerung konnten die Ermittler und Ermittlerinnen des Polizeireviers Hockenheim nun einen 11- und einen 16-Jährigen als mutmaßliche Täter identifizieren. Da es sich bei den Tätern um Minderjährige handelt, wurden sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern überstellt. Die umfangreichen Ermittlungen dauern aktuell noch an, insbesondere dahingehend, ob die beiden als Täter in anderen, gleichgelagerten Fällen in Frage kommen.

Das Polizeirevier Hockenheim sucht weiterhin nach Geschädigten. Diese können sich unter der Tel.: 06205 28600 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell