Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Einbruchserie in Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Hockenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet von Hockenheim an fast 30 PKW die Seitenscheiben ein und suchten im Fahrzeuginnenraum nach Wertsachen. Das genaue Schadensausmaß ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Alleine der entstandene Sachschaden bewegt sich jedoch voraussichtlich im fünfstelligen Bereich. Ein Zeuge hatte in der Nacht zwei Männer auf Fahrrädern beobachtet, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Das Polizeirevier Hockenheim nimmt unter Tel. 06205 28600 entsprechende Hinweise entgegen.

