Lüdenscheid (ots) - Gegen 7:30 Uhr waren gestern ein 9 Jahre alter Junge und dessen jugendliche Schwester zu Fuß an der Rahmedestraße unterwegs, die sie in Richtung eines Friedhofes bei grüner Ampel queren wollten. Eine Pkw-Fahrerin, die aus der Wehberger Straße kam, hat anscheinend den Jungen übersehen und diesen an der Hüfte gestreift, er fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Die Dame entfernte sich nachher ...

