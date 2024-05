POL-LIP: Bad Salzuflen. Automaten aufgebrochen.

Lippe (ots) - In der Brunnengasse wurde am Samstagabend (27.04.2024) gegen 21.30 Uhr ein Mann von Unbekannten beraubt. Der 43-Jährige aus Bad Salzuflen kam zu Fuß von der Ritterstraße aus und war auf dem Weg in Richtung Kirche. In der Gasse traf er auf drei unbekannte Männer, die ihn im Vorbeigehen körperlich angriffen. Nach ersten Erkenntnissen hielten die Täter den 43-Jährigen fest, schlugen ihn und stahlen ihm ...

