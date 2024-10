Lüdenscheid (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in das Bürgerbüro im Kreishaus an der Heetfelder Straße eingebrochen. Sie hebelten diverse Türen und Fenster auf und richteten dabei erheblichen Schaden an. Offenbar machten sie keine Beute. Die Polizei sicherte Spuren. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

