Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher hebelt leere Geldkassette auf: Zeugen in Lohfelden gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montagabend gegen 17:40 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Helsaer Straße in Lohfelden eingebrochen. Der Einbrecher hatte in Abwesenheit des Bewohners die Terrassentür mit einem Werkzeug gewaltsam geöffnet und auf seinem Beutezug eine im Wohnzimmer liegende Geldkassette aufgehebelt. Diese war allerdings leer, sodass der Täter ohne Beute über die Terrassentür nach draußen und weiter Richtung Holzweg flüchtete. Hierbei wurde der Einbrecher von einem Anwohner gesehen, der sofort die Polizei alarmierte. Die Fahndung nach dem Täter, der als ca. 30 Jahre alter und 1,75 Meter großer Mann mit kräftiger Statur und schwarzer Hose, Jacke und Mütze beschrieben wurde, verlief leider ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Montagabend im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell