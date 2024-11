Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unvermittelt Passanten angegriffen und 16-Jährige sexuell belästigt: Festgenommener 37-Jähriger dank Videoschutzanlage überführt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und -Bettenhausen:

Zwei Straftaten innerhalb von nur 15 Minuten an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Kassel, die mutmaßlich durch den gleichen Täter begangen wurden, haben am gestrigen Montagabend die Kasseler Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst war eine Streife des Polizeireviers Mitte gegen 21:30 Uhr wegen einer Körperverletzung zum Stern gerufen worden. Dort trafen die hinzugeeilten Beamten auf das Opfer, einen 64-jährigen Mann aus Kassel, der mit Kopfverletzungen von Rettungskräften behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach Angaben von Zeugen hatte der zunächst unbekannte Täter den an der Haltestelle stehenden Mann grundlos und völlig unvermittelt angegriffen, indem er ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug, bis der Verletzte mit zerbrochener Brille zu Boden ging. Die Fahndung nach dem geflüchteten Angreifer der Körperverletzung, die von der am Tatort installierten Videoschutzanlage erfasst wurde, verlief zunächst ohne Erfolg.

Nur 15 Minuten später ging der Notruf einer 16-jährigen Jugendlichen bei der Polizei ein, nachdem sie in einer in Richtung Kaufungen fahrenden Straßenbahn von einem anderen Fahrgast sexuell belästigt worden war. Der Mann habe sie unsittlich berührt, bevor er an einer Haltestelle im Stadtteil Bettenhausen ausgestiegen war. Streifen des Polizeireviers Ost hatten sofort die Fahndung aufgenommen, die dank der vorliegenden Täterbeschreibung kurze Zeit später nahe der Forstfeldstraße zur Festnahme des mutmaßlichen Täters führte. Der alkoholisierte 37-jährige Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz hat, musste die Polizisten für die weiteren Maßnahmen auf das Revier begleiten. Darüber hinaus erkannten die Beamten in dem Festgenommenen den bis dato unbekannten Angreifer vom Stern wieder, nach dem die Kollegen des Innenstadtreviers mithilfe eines Fotos aus der Videokamera polizeiintern fahndeten. Da der 37-Jährige einem Atemalkoholtest zufolge 1,6 Promille intus hatte, wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Er muss sich nun wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell