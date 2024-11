Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Razzias in der Innenstadt durch OE City: Äxte, Messer, Schlagwerkzeuge und Kokain sichergestellt

Kassel (ots)

Kassel: Im Rahmen der "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" führte die OE City der Kasseler Polizei am gestrigen Montagabend großangelegte Kontrollmaßnahmen an Kriminalitätsbrennpunkten in der Innenstadt durch. Bei Razzias in verschiedenen Lokalitäten stellten die Einsatzkräfte Äxte, Messer, Schlagwerkzeuge und Kokain sicher (siehe Foto). Insgesamt 78 Personen wurden gestern durch die Kasseler Polizisten mit Unterstützung von Einheiten der Bereitschaftspolizei (Hessisches Polizeipräsidium Einsatz - Direktion Bereitschaftspolizei Nord) in der Innenstadt überprüft. Die Kontrollen knüpfen an die bisherige Arbeit der zum 1. Mai 2024 ins Leben gerufenen "Organisationseinheit (OE) City" bei der Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität im Innenstadtbereich an, bei der die Beamten bereits 17 Personen in Untersuchungshaft bringen konnten.

Die großangelegten Kontrollen durch zivile und uniformierte Beamte fanden gestern in der Zeit zwischen 14 und 22 Uhr an verschiedenen Brennpunktörtlichkeiten im Innenstadtbereich statt. Dabei nutzten die Fahnder der OE City auch die Videoschutzanlage im Bereich Stern und Jägerstraße. Bei den gegen 18.30 Uhr begonnenen und zeitgleich durchgeführten Razzias in verschiedenen Lokalitäten in der Jägerstraße mussten die Einsatzkräfte eine hohe Anzahl an Hieb- und Stichwaffen feststellen. Drei Äxte, drei Einhandmesser, ein Butterflymesser, ein Cuttermesser, zwei Teleskopschlagstöcke, ein weiterer Schlagstock sowie ein Baseballschläger wurden sichergestellt und Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz gegen verschiedene Personen eingeleitet. Darüber hinaus fanden Polizisten während Kontrollen in einer Bar in der Holländischen Straße bei einem in Kassel wohnenden 18-Jährigen mit bulgarischer Staatsangehörigkeit ein Tütchen mit rund 2,3 Gramm Kokain. Da dieses verkaufsfertig in kleinere Portionen verpackt war, besteht gegen ihn der Verdacht des illegalen Handels mit der Droge. Der 18-Jährige musste die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienststelle begleiten. Die gestrigen Kontrollen wurden auch vom Ordnungsamt der Stadt Kassel begleitet. Festgestellte gewerberechtliche Verstöße werden nun ebenfalls entsprechend verfolgt.

