Polizei Köln

POL-K: 241029-4-K Mutmaßliche Brandstifter nach Zeugenhinweis festgenommen - Jugendliche erkennungsdienstlich behandelt

Köln (ots)

In der Nacht auf Dienstag (29. Oktober) gegen 2.40 Uhr sollen zwei 17 Jahre alte Kölner vor einem Hauseingang an der Stolzestraße in Neustadt-Süd drei kleine Gaskartuschen zur Entzündung gebracht haben. Durch die Explosion entstand geringer Sachschaden. Nach einem Zeugenhinweis nahmen Streifenpolizisten die beiden Tatverdächtigen an der Rolshover Straße in Kalk fest und fuhren sie zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung ins Präsidium. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 15 auch zur Tatmotivation dauern an.

Mieter des Mehrfamilienhauses an der Stolzestraße hatten aufgrund des lauten Knalls und einer Stichflamme umgehend die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte löschten mit einem Feuerlöscher die noch züngelnden Flammen, um eine Beschädigung der Tür zu unterbinden. (cg/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell