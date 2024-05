Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Fahrradständer beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Dienstag (07.05.2024) gegen 18:35 Uhr im Pestalozziweg in Korntal-Münchingen ein Fahrradständer beschädigt, indem er aus der Halterung herausgebrochen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnte eine Personengruppe beobachtet werden, es handelte sich vermutlich um Jugendliche. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

