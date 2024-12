Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Heidelberg (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Freitag bis Montag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Mönchhofstraße und entwendeten dort Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und gelangten so in das Innere. Hier durchwühlten sie die Wohnräume nach Diebesgut. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

